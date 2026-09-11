Ma van a terrortámadások 25. évfordulója

Ma van a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások 25. évfordulója. Azon a reggelen az al-Kaida dzsihadistái eltérítettek négy utasszállító repülőt az Amerikai Egyesült Államokban. Az első gép helyi idő szerint 8 óra 46 perckor a New York-i Világkereskedelmi Központ északi tornyába csapódott. Később egy második repülő a déli tornyot, egy harmadik a Pentagont találta el Washingtonban. A negyedik pedig lezuhant a pennsylvaniai Senksvillnél. Az Egyesült Államok válaszul háborút indított Afganisztánban, és megbuktatta a tálib kormányt. Oszama bin Ladent, az al-Kaida vezetőjét 2011 májusában ölték meg az amerikai erők.