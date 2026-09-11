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Ma van a terrortámadások 25. évfordulója

Az Egyesült Államokból Gulyás Virág jelentkezett be.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Ma van a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások 25. évfordulója. Azon a reggelen az al-Kaida dzsihadistái eltérítettek négy utasszállító repülőt az Amerikai Egyesült Államokban. Az első gép helyi idő szerint 8 óra 46 perckor a New York-i Világkereskedelmi Központ északi tornyába csapódott. Később egy második repülő a déli tornyot, egy harmadik a Pentagont találta el Washingtonban. A negyedik pedig lezuhant a pennsylvaniai Senksvillnél. Az Egyesült Államok válaszul háborút indított Afganisztánban, és megbuktatta a tálib kormányt. Oszama bin Ladent, az al-Kaida vezetőjét 2011 májusában ölték meg az amerikai erők.

 

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