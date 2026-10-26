Ezt jelenti a vagyonadó a gazdáknak

A Hír TV Napindító című műsorában Nagy István korábbi agrárminiszter kifejtette véleményét a tervezett, 1 milliárd forint feletti vagyont érintő vagyonadóról, amely szerinte súlyos károkat okozna az agráriumnak.

A korábbi tárcavezető szerint a tervezet rendkívül elhibázott és végiggondolatlan, mivel a termelővagyont – a termőföldeket, a gépparkokat és az élő tenyészállatokat – is az adó alá vonná. Mint fogalmazott, a mezőgazdaságban a koncentrált állattartás és a földtulajdon miatt ezt a küszöbértéket könnyen elérik a gazdaságok, miközben az ágazat jelenleg súlyos piaci nehézségekkel, aszályokkal, járványokkal és veszteségekkel küzd.

Nagy István hangsúlyozta, hogy az élelmiszertermelést nem lehet kockáztatni, és a termelővagyon adóztatása az „aranytojást tyúk levágásával” ér fel. Ugyanakkor a terhek végül úgyis áthárulnak a lakosságra, és a boltokban megdrágulhatnak az élelmiszerek. A politikus ezért sürgette, hogy az agráriumot teljes egészében vegyék ki a vagyonadó hatálya alól a nemzeti szuverenitás és az élelmiszer-biztonság megőrzése érdekében.

A beszélgetés első felében emellett szó esett az 1956-os mosonmagyaróvári sortűz 70. évfordulójáról és a helyi áldozatok emlékének ápolásáról is.