Költségvetési expozé költségvetés nélkül? A részletes költségvetésre még várni kell

A 2027-es költségvetés fő számait Magyar Péter ismertette, de a költségvetési expozé idején a részletes költségvetési törvényjavaslat még nem került az Országgyűlés elé. Az Abszolút vita a bejelentések tartalmát és az október 23-i megemlékezés politikai üzeneteit vizsgálja. A Költségvetési Tanács véleményezési szerepe külön lépés a parlamenti benyújtás előtt. Előzmény: a HírTV korábbi cikke.

2027-es költségvetés: mit mutatnak majd a részletes számok?

A kormány október 19-én adó- és családpolitikai vállalásokat közölt, másnap pedig 4,9 százalékos hiánycélt ismertetett. A kérdés, milyen részletes számok és fedezetek kerülnek majd a parlament elé. A műsor az október 23-i ünnepségek eltérő üzeneteit is áttekinti. A kormány költségvetési tájékoztatója.

Szerkesztő-Műsorvezető: M. Dobos Marianne

Társszerkesztő: Bika Júlia

Vendégek:

Novák Zoltán

Fodor Gábor

Szőcs László

Szikra Levente