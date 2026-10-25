Vízágyúk Olaszországban, lángoló barikádok Barcelonában

Az olaszországi tüntetések során az emelkedő megélhetési költségek és a fegyverkezés ellen tiltakoztak. Rómában egy csoport bejutott a Colosseum területére, Bolognában és Torinóban rendőri összecsapások voltak, Milánóban viszont nagyrészt békés maradt a demonstráció. A barcelonai zavargások egy közösségi médiában szervezett diáktüntetés után törtek ki; a katalán rendőrség 128 embert vett őrizetbe. A Vox Pedro Sánchez migrációs politikáját okolja, de ezt az ismert hatósági adatok nem igazolják. Előzmény: a HírTV római tudósítása.

Olaszországi tüntetések és barcelonai zavargások: két ország, eltérő indítékok

Barcelonában a rendőrségi adatok szerint 23 üzletet rongáltak meg, 33 tűzesethez vonultak ki a tűzoltók. Az őrizetbe vettek közül 72-en kiskorúak, a rendőrök közül tizenöten megsérültek. Olaszországban a korábbi hétvége fosztogatásai után megerősített biztonsági intézkedések mellett zajlottak a demonstrációk. A két ország eseményei között vannak hasonlóságok, de összehangolt szervezésüket nem bizonyították. Az EFE beszámolója a barcelonai rendőrségi mérlegről.