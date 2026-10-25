A köszönet megérkezett, a nagyobb fizetésre még várni kell a rendőrőknek is

A rendvédelmi béremelés körüli vita a belügyminiszter közösségi oldalán is megjelent. Magyar Péter a 2027-es költségvetés keretében átlagos 15 százalékos béremelés tervét jelentette be. Pósfai Gábor köszönetnyilvánítása alatt többen a fizetéseket kifogásolták. A Független Rendőr Szakszervezet szerint a rendvédelmi dolgozók bérrendezése nem várhat tovább. A Fidesz képviselője a korábbi nagy várakozásokra hivatkozva bírálta a kormányt. Előzmény: a HírTV szeptemberi beszámolója.

Rendvédelmi béremelés: az ígéretek után a fizetések számítanak

A különbség mérhető: az FRSZ felmérésében 50 százalékos emelést tartottak szükségesnek, a kormány 2027-re átlagosan 15 százalékot tervez. A belügyminiszter a költségvetési korlátokra és a korábbi évek elmaradásaira hivatkozik. A szakszervezet nem pusztán nagyobb emelést, hanem előre rögzített bérrendezési ütemtervet is sürget. A kérdés az, hogy a bejelentett intézkedés képes lesz-e megállítani a rendőri állomány fogyását. A szakszervezet részletes közleménye.