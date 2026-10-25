Vagyonadó és politikai leszámolások: Európa útkeresését elemezte Bayer Zsolt és Boros Imre

A hazai gazdaságpolitikai fordulat és a látványos hatósági intézkedések mögött meghúzódó okokkal indult a Hír FM Háttérkép című műsorának legfrissebb adása. Bayer Zsolt és Boros Imre elsőként a Matolcsy György körüli eseményeket vették górcső alá, rámutatva, hogy a még 2025 februárjában született feljelentés óta eltelt hosszú időszak ellenére most, érdemi bírósági ítélet nélkül került sor a kényszerintézkedésre. A közgazdász szerint a bűnismétlés vagy a bizonyítékok eltüntetésének veszélye ilyen időtávlatban már aligha állja meg a helyét, így az eljárás sokkal inkább politikai jellegű büntetésnek tűnik, ahol a demokratikus eljárási rendtől való elhajlásokkal találkozhat a közvélemény. A beszélgetésben elhangzott, hogy az időzítés kiválóan alkalmas a figyelem elterelésére a jövő évi költségvetés tervezetéről és a benne szereplő új elvonásról, amelynek központi eleme a vagyonadó bevezetése.

Fotó: Bogdándi Ferenc