Megérkezett a születésnapi szabadnap, a nagyobb fizetés még várat magára

A rendvédelmi bérrendezés ügyében Magyar Péter júniusban tisztességesebb fizetéseket és kiszámítható életpályát ígért. Pósfai Gábor belügyminiszter bejelentette az augusztusi javaslatcsomag elkészültét, de konkrét összegeket akkor nem közölt. Szeptemberben bevezették a születésnapi szabadnap intézményét, októberben pedig ismertté vált a 2027-es béremelés átlagos 15 százalékos terve. Takács Árpád fideszes képviselő szerint a kormány nem teljesítette a korábban keltett várakozásokat. Előzmény: a HírTV szeptemberi beszámolója.

Rendvédelmi bérrendezés: a döntésről Facebookon értesültek

A Független Rendőr Szakszervezet szerint a belügyi egyeztetéseken nem kaptak konkrét számokat, a végső bejelentésről pedig a közösségi médiából értesültek. Takács Árpád ezt is a kormányzati ígéretek teljesítésének kérdéséhez kapcsolta. A belügyminiszter szerint az augusztusra vállalt javaslat elkészült, a bérrendezés pedig több mint nyolcvanezer dolgozót érinthet. Az érdekképviselet további tárgyalásokat és kiszámítható, többéves felzárkóztatási menetrendet sürget. Az FRSZ eredeti közleménye.