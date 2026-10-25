A Mi Hazánk és a KDNP is fellép a gyermekvédelmi törvény módosítása ellen

A gyermekvédelmi törvény módosítása ellen a Mi Hazánk aláírásgyűjtése és a KDNP által támogatott petíció is tiltakozást szervez. Dúró Dóra szülői ellenállási köröket jelentett be, Máthé Zsuzsa pedig a HírTV-nek azt mondta: több mint 53 ezren csatlakoztak az általuk támogatott kezdeményezéshez. Az iskolai civil foglalkozások kapcsán a szülői tájékoztatás is vitatémává vált. Előzmény: a HírTV verőcei beszámolója.

Gyermekvédelmi törvény módosítása: új viták az iskolai programokról

Verőcén az iskola elismerte, hogy nem tájékoztatta teljes körűen a szülőket az Amnesty International részvételéről, de hangsúlyozta: kizárólag a bántalmazás megelőzéséről tartottak foglalkozást. Újpetrén az Emberség Erejével Alapítvány pályaorientációs programja váltott ki vitát. A módosított törvényből kikerült a homoszexualitás és a nemváltás népszerűsítésének külön tilalma, miközben a kiskorúakra káros szexuális tartalmak korlátozása megmaradt. A módosított törvény szövege.