Szabadkán is magas a részvétel, közeledik az urnazárás

A szerbiai választások napján Szabadka városi választási bizottsága 14 órára 42,1 százalékos részvételről számolt be. Az este nyolcig tartó szavazás alakulásáról Dudás Dániel, a HírTV tudósítója jelentkezik a helyszínről. A választáson a Vajdasági Magyar Szövetség is önálló listával indul, amelyet Pásztor Bálint pártelnök vezet. Előzmény: a HírTV délutáni választási tudósítása.

Szerbiai választások: Szabadkán is folyamatosan voksolnak

A szabadkai választási bizottság déli adata még 32,5 százalék volt. A városban mintegy 123 ezer választópolgár jogosult szavazni. A részvételi adatokból önmagukban nem lehet következtetni arra, hogyan alakul a Vajdasági Magyar Szövetség eredménye. A legfrissebb helyszíni fejleményekről Dudás Dánielt kérdezzük. A szabadkai televízió részvételi adatai.