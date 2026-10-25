Drágább cégértékelés és adóviták jöhetnek a vagyonadó miatt

A vagyonadó egyik vitatott pontja a cégértékelési képlet. Fajcsák Gábor, az RSM Hungary szakértője szerint a számított érték akár a tényleges piaci érték kétszerese is lehet. A vagyonadó-tervezet csak szűk körben enged eltérő értékelést, ami a cégtulajdonosok adóterhei mellett a jogviták számát is növelheti. A kockázatokról Sebestyén Géza közgazdászt kérdezzük élőben. Előzmény: a HírTV korábbi vagyonadó-elemzése.

Vagyonadó: lehet-e adót fizetni olyan érték után, amely a piacon nem érvényesíthető?

Egy vállalkozás értéke nem pusztán számviteli adatokból áll: számítanak a kockázatok, a kilátások és az is, mennyiért lehetne valóban eladni. A tervezet mégis egységes számításra épít, amelytől csak meghatározott esetekben lehet eltérni. A kormány célja a jelentős vagyonok fokozott közteherviselése, a szakmai vita azonban arról szól, mennyire pontosan mérhető ez a vagyon. A Pénzügyminisztérium hivatalos törvénytervezete.