Egyes pedagógusok kevesebb bért kaptak az előző hónaphoz képest

10 ezer, 15 ezer, de volt olyan pedagógus, aki 30 ezer forinttal kapott kevesebb fizetést, mint az előző hónapban – erről számoltak be országszerte a tanárok. Volt, aki arról írt, hogy a férje gimnáziumi tanár, és 15 ezer forinttal kapott kevesebbet. Egy másik üzenetben pedig már 30 ezer forintos csökkenést emlegetnek. Mindezt pedig többen a Teljesítmény Értékelési Rendszer megszűnéséhez kötik. Korábban, amikor Rétvári Bence, a KNDP frakcióvezetője arra figyelmeztetett, hogy a Teljesítmény Értékelési Rendszer eltörlésével a tanárok pénzt veszíthetnek, a Tisza-kormány ezt határozottan tagadta.

A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, Totyik Tamás elmondta, hogy a távolléti díjak és szeptemberben elvégzett túlmunkák kései kifizetése is közrejátszott a bérek csökkenésében. Ezt emelte ki egy karcagi iskola igazgatója is, aki szerint azért volt alacsony az októberi fizetés, mert ebben már nem voltak benne a távolléti díjak.

Egy másik intézményvezető pedig a 0,4%-os bérkorrekció iskolánként eltérő kezelésével magyarázta a helyzetet. Elmondta, hogy náluk a szeptemberi bér azért volt kevesebb, mert az augusztusi bért emelte meg az illetményt. Eközben a visszamenőleges béremelést sem tartják a pedagógusok nagy segítségnek. A Pécsi Református Kollégium igazgatója szerint a kormány 0,4%-os emelése gyakorlatilag láthatatlan.

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