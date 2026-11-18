Adócsökkentést ígért a Tisza-kormány, a 2027-es költségvetéshez kapcsolódó törvényjavaslatok azonban több jelentős adóemelést is tartalmaznak. Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője szerint 26 adóintézkedés növelheti a gazdaság szereplőinek terheit, és az elvonások végső soron a béremeléseket, a beruházásokat és a családok megélhetését is veszélyeztethetik. A politikus több mint ezermilliárd forintos többletteherrel számol, amelynek tényleges gazdasági hatása azonban az egyes intézkedések összetételétől és a vállalkozások alkalmazkodásától is függ. A társasági adó a legnagyobb vállalatoknál 9-ről 15 százalékra emelkedne, az innovációs járulék 0,3-ról 0,5 százalékra nőne, a kiskereskedelmi adó egyik sávjának kulcsa pedig megháromszorozódna, 0,15-ról 0,45 százalékra. Utóbbi változás az 1 és 50 milliárd forint közötti forgalmi sávot érinti, amelyben magyar tulajdonú vállalkozások is működnek.

Palóc André szerint ez versenyhátrányba hozhatja az érintett cégeket, és korlátozhatja a béremelési lehetőségeiket.

A kisvállalkozóknál is jelentős változás jöhet: a jelenlegi kata havi 50 ezer forintos tétele a régi rendszerben maradóknak 2027-ben 75 ezer, 2028-ban pedig 100 ezer forintra emelkedne. Az új rendszerben ismét lehetne vállalkozásoknak számlázni, ám az ilyen bevételeket 15 százalékos kiegészítő adó terhelné. A csomagban vagyonadó, külföldi illetőségváltáshoz kapcsolódó adó, ismét fizetendő reklámadó és szigorodó cégautóadó-szabályok is szerepelnek. A HírTV beszámolója Palóc André sajtótájékoztatójáról.

2027-es költségvetés: az ígéretek és a tényleges terhek mérlege

A kormány a változásokat a hiány csökkentésével és az igazságosabb közteherviseléssel indokolja. Kármán András pénzügyminiszter szerint a hiánycsökkentés egyharmadát adóemelések, kétharmadát kiadásmérséklés biztosítaná. Emellett a minimálbéren dolgozók személyi jövedelemadó-terhének csökkentését, a családi pótlék megduplázását és a kata választhatóságának bővítését is tervezik. A 26 adóintézkedés tehát nem 26 teljesen új adónemet jelent: a felsorolásban új adók, kulcsemelések, megszűnő kedvezmények és módosuló szabályok is találhatók.