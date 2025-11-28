Az olasz jobboldal szerint az uniónak nem kell beleavatkoznia a békefolyamatba

Megosztja az olasz politikát Donald Trump béketerve. Abban viszont mindenki egyetért, hogy a békét végül Kijevnek kell elfogadnia. Az Egyesült Államok delegációja még a héten találkozik az ukránokkal. A cél az, hogy a genfi tárgyaláson kialakított tervezetet tovább finomítsák. „Az ukrán békeajánlat akkor lesz jó ajánlat, amikor Ukrajna elfogadja. Mi ugyanis nemcsak az ukrán ellenállás mellett állunk, hanem természetesen úgy gondoljuk, hogy a béke akkor jön létre, amikor egy megszállt nép elfogadja azokat a feltételeket, amelyek számára jók és tartós békét garantálnak” - szögezte le a baloldali képviselő.

A Liga első embere szerint, ha Donald Trump-nak minden nehézség ellenére sikerült véget vetnie a Hamasz és Izrael közötti konfliktusnak, akkor sikerrel jár majd az orosz-ukrán háborúban is. Matteo Salvini szerint ehhez nincs szükség az Unióra.