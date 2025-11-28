NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Szerbia még nem mentesült az amerikai olajszankciók alól

Napokon belül leállhat a pancsovai olajfinomító Szerbiában, mivel nem lesz feldolgozható kőolaj.

Az amerikai szankciók miatt már másfél hónapja leálltak a horvát vezetéken érkező szállítások, ezért az ország egyetlen olajfinomítója csökkentett üzemmódban működik. Magyarország már kapott mentességet az amerikai olajszankciók alól. A Mol pedig tárgyalásokat folytat a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai finomító felvásárlásáról.

Napokon belül leállhat a pancsovai olajfinomító Szerbiában, mivel nem lesz feldolgozható kőolaj. Az ország stratégiai tartalékokból és külső forrásokból lesz kénytelen ellátni magát nyersolaj-termékekkel.

 

 

