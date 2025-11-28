Felcsuti Péter megerősítette, hogy a Tisza-adóterv valódi volt + videó

Elszólta magát Felcsuti Péter a Klikk tv egyik adásában. A baloldali közgazdász elismerte, hogy a Tisza egy adómódosítási csomaggal állt elő.

Felcsuti Péter - közgazdász: ,,Bátortalanul egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot hát nem mondom, hogy terjesztett elő, mert abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került, valahogy kitudódott, abban a pillanatban a Tisza Párt már vissza is vonta, tehát volt egy nagyon bágyadt, egy nagyon halovány elképzelés, hogy hát kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar személyi jövedelemadó rendszerben, abban a pillanatban a rezsim rátámadt, és közölte, hogy adóemelést akar mármint a Tisza Párt."