Felcsuti Péter megerősítette, hogy a Tisza-adóterv valódi volt + videó

A Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője közben arra hívta fel a figyelmet: a Tisza adóemelése nettó bércsökkenést eredményezne.

  • Hírek
  • 11 órája
  • Frissítve: 10 órája
  • Forrás: HírTV
Elszólta magát Felcsuti Péter a Klikk tv egyik adásában. A baloldali közgazdász elismerte, hogy a Tisza egy adómódosítási csomaggal állt elő.  

Felcsuti Péter - közgazdász: ,,Bátortalanul egy nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programot hát nem mondom, hogy terjesztett elő, mert abban a pillanatban, amikor valahogy napvilágra került, valahogy kitudódott, abban a pillanatban a Tisza Párt már vissza is vonta, tehát volt egy nagyon bágyadt, egy nagyon halovány elképzelés, hogy hát kellene valamilyen progresszív jellegnek is lennie a magyar személyi jövedelemadó rendszerben, abban a pillanatban a rezsim rátámadt, és közölte, hogy adóemelést akar mármint a Tisza Párt."

 

 

