Brüsszeli szándék, hogy Európa fizesse Ukrajna védelmi iparának integrációját

A tartalomból:

Brüsszelben elfogadtak új uniós kezdeményezéseket Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésére és védelmi iparának integrációjára.

Az ukrán képviselők bemutatták a szövetségeseknek Ukrajna védelmi iparának képességeit, és meghívták a partnereket, hogy csatlakozzanak a Build with Ukraine kezdeményezés keretében megvalósuló projektekhez, amely modern védelmi gyártólétesítmények létrehozását foglalja magában az országban.

Andrej Kosztyin szerint Oroszország megtorlással és akár 50 évig tartó jogi eljárásokkal reagálna, ha az EU a befagyasztott orosz állami vagyonból finanszírozná Ukrajna hiteleit - írja a Reuters.

„Európa jelentéktelen az USA számára” – közölte az ország hadseregének volt európai parancsnoka Ben Hodges tábornok, az amerikai hadsereg korábbi európai parancsnoka az Euronews reggeli Europe Today című műsorában.

Optimistán várja a béketárgyalások folytatását a Fehér Ház, nyilatkozta Caroline Levitt szóvivő.

Nélkülünk nincs béke, jelentette ki a francia elnök a Zelenszkijjel folytatott megbeszélés után.

Újabb orosz tankert ért támadás ma hajnalban a Fekete-tengeren.