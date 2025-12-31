Fokozott rendőri jelenléttel készülnek a szilveszterre New York-ban

Sikeresen tesztelték az esemény szervezői New Yorkban a Times Square legismertebb épületének tetején található visszaszámlálót. Így minden készen áll a világ legismertebb szilveszteri helyszínén az esti ünneplésre.

Az idei csillag-gömb, amelyet le fognak engedni a visszaszámlálás során, a valaha volt legnagyobb, összesen 5280 kristályt és LED elemet tartalmaz.

A Times Square-en minden évben a világ minden pontjáról milliók gyűlnek össze, hogy együtt számolják vissza az óév utolsó másodperceit. Különleges hagyomány a kívánságcédulák esője: az emberek előre megírják vágyaikat, amelyek éjfélkor a tömeg fölé hullanak. Ezeken a cetliken leggyakrabban jobb megélhetés, több pénz, egészség és családi boldogság szerepel.

Az év legnagyobb ünnepére a város rendőrsége is készül, például másodlagos ellenőrzéseket is bevezet, a kordonokon belül mobil ellenőrző csapatokat is bevetnek. A new yorki rendőrség mindemellett civil ruhás kutyás csapatokat, lovas rendőröket, drónokat is bevon, vonatokon és metróállomásokon pedig külön egységek lesznek jelen.