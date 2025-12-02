Háborús pszichózis Brüsszelben: Von der Leyenék szembemennek a békével

A politikai skizofrénia jelei mutatkoznak Brüsszelben, hiszen döbbenetes kontraszt rajzolódik ki: miközben a NATO már a mielőbbi béke megteremtésére törekszik, addig az uniós elit tagjai továbbra is rendíthetetlenül a háború oldalán állnak, figyelmen kívül hagyva a realitásokat. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint még mindig keresik a megoldást Ukrajna katonai támogatására, sőt, az új külügyi főképviselő, Kaja Kallas is csatlakozott a héják kórusához, kijelentve, hogy fegyverek kellenek, mert szerinte az oroszok nem akarnak békét, és erről a brüsszeli hangulatról a helyszínről Bugnyár Zoltán tudósított.