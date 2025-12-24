Kárpátalján szegényesebb a karácsony

Lődár Jenő: "A háború miatt a családjaink helyzete jelentősen, jelentős mértékben változott. Nem tudnak együtt lenni, ilyenkor keresik egymást. Ez többnyire azt jelenti, hogy a határ másik oldalán. Tehát a feleségek a gyerekeikkel átkelnek a határon, hogy találkozzanak a férjeikkel, a család többi tagjával. Úgyhogy ez egy picit, Kárpátalján ettől, óvatosan fogalmazva azt mondhatnám, hogy szegényesebb a karácsony. De tudom, hogy nem szegényesebb, csak néhány ember hiányzik, de azt jól tudjuk, hogy addig jó még keresik egymást."