Orbán Balázs: "Az európai elit foggal körömmel ragaszkodik hatalmához. Megpróbálják elnyomni antidemokratikus módon az ezzel szembeni ellenállást, az ezzel szembeni demokratikus lázadást. Ennek különböző jelei vannak, amiről Rajmund beszélt, hogy az ilyen könyökvédős bölcsészek által összehívott békés gyűlésekre oda küldték a rendőröket és majdnem odáig fajult a dolog, hogy elkezdték kihúzni az embereket miközben arról beszéltek, hogy a nemzeti szuverenitás az milyen fontos és talán a migráció az mégsem egy álprobléma."