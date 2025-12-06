Továbbra sem emeltek vádat Andrij Jermakkal szemben

A New York Times szerint Volodimir Zelenszkij és kormánya a háború kitörése óta tudatosan leépítették a korrupcióellenes intézményeket. A lap szerint ráadásul mindezt a nyugati szövetségesek tudtával tette meg Kijev. Továbbra sem döntötte el az ukrán elnök, hogy ki váltja a korrupciós botrányba belebukott Andrij Jermakot. Volodimir Zelenszkij legfőbb bizalmasát az Elnöki Hivatal éléről, illetve a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsból már eltávolították. Azonban továbbra sem emeltek vádat ellene. Andrij Jermakot 2024-ben beválasztották a világ 100 legbefolyásosabb embere közé. Egyes hírek szerint bár formálisan távozott, a háttérben továbbra is megtartatja hatalmát.