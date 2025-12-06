Orbán Viktor: Az európai vezetők eldöntötték: Európa háborúba megy

Orbán Viktor hangsúlyozta: jövő áprilisban lesz a háború előtti utolsó választás, amilyen kormány lesz 2026-ban, az lesz az ország sorsa a háborúval kapcsolatban.

Orbán Viktor miniszterelnök: Erről döntés van. Nem lehet, meg esetleg, meg ha elment az eszük. Ez már megtörtént, ott ülök köztük. Döntés van, le is írták, sőt, el is mondják. Hát van az a hivatalos európai uniós álláspont, hogy 2030-ra az Európai uniónak készen kell állnia a háborúra. Egy Oroszországgal megvívandó háborúra. Hát hadigazdaságot építenek. Hadigazdaságot nem építenek 2 hónapra."

Az interjú során Orbán Viktor azt is elmondta: a háború előtti utolsó választás az áprilisi választás lesz. Hozzátette: Ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból, erőre van szükség. A következő kormánynak az lesz a feladata, hogy erőssé tegye Magyarországot.