Gulyás Gergely: Összességében egy gigantikus megszorítócsomagot készített a Tisza Párt

Gulyás Gergely: "Összességében egy gigantikus megszorítócsomag készül, hogy mindig amikor a baloldal Magyarországon kormányzott, akár Horn Gyula alatt, akár Gyurcsány és Bajnai alatt óriási megszorítócsomag volt a kezdete és a vége az egész biztos. Tehát akár történeti alapon gondolkodunk, akár azt nézzük milyen brüsszeli követelések fogalamazódnak meg. Akár azt, hogy a Tisza Párt vállalta milyen célokat tűzött ki maga elé, arra jutunk, hogy ehhez több ezer milliárdra van szükség. Ezt valahonnan elfogják venni, és ennek látjuk leírva a gazdasági kabinetvezetőjük aláírásával ellátott terveit."