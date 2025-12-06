Orbán Viktor: A baloldal szerint nem jó, ha a pénz az embereknél és a vállalkozásoknál van

Orbán Viktor: "Hol van jó helyen a pénz? A baloldaliak azt gondolják, hogy nem jó hogyha a pénz az embereknél meg a vállalkozóknál van. A pénz akkor van jó helyen ha a politikusoknál van, mert szerintük, - van ebben ráció - a világ igazságtalan és az igazságtalanságokat ki kell javítani valahogy és ami a gazdaságban létrejön igazságtalanság avatkozzunk bele, vegyük el a pénzt és mi ahelyett, hogy a gazdaság maga döntene a pénzek áramlásáról, mi magunk politikusi döntésekkel rendeljük ide-oda-amoda a pénzeket és ebből egy igazságosabb világ jön létre, ami egy vonzó gondolat, a baj hogy akárhányszor kipróbálták csak nagy baj lett belőle."

Orbán Viktor hozzátette: a Tisza Párt megszorító csomagja kirajzol egy világképet, ami szerint majd ők fogják eldönteni, hogy mi legyen a magyar emberek pénzével.