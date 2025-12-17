Rendkívüli: Orbán Viktor 16:30-kor áll a kamerák elé Brüsszelben

Sorsdöntő órák következnek, Orbán Viktor ugyanis megérkezett Brüsszel központjába, hogy érvényt szerezzen a magyar érdekeknek. A miniszterelnök mögött a nemzeti konzultáció elsöprő ereje áll. Nem kevesebb, mint 1,6 millió magyar ember mondta el a véleményét az elmúlt hetekben. Az üzenet kristálytiszta: a magyarok elutasítják a háborús megszorításokat, és nem hagyják, hogy mások döntsenek a pénzükről. Határozott nemet mondtak a baloldali megszorításokra is, amelyeket az Unió erőltetne.

