Főbb témák:

-A befagyasztott orosz vagyon elkobzása hadüzenetet jelent - hatalmas tétje van a brüsszeli uniós csúcsnak

Az Európai Unió történelmi lépésre szánta el magát: a tagállamok megállapodtak abban, hogy határozatlan időre befagyasztják Oroszország mintegy 210 milliárd eurónyi jegybanki vagyonát, amelyet eddig félévente kellett újraszankcionálni. Ezzel az EU gyakorlatilag megszünteti annak lehetőségét, hogy egy Moszkvához barátságosabb kormány blokkolja a szankciók meghosszabbítását.



-Hadigazdaságra áll át Nyugat-Európa, a fegyvereket Ukrajnának küldenék



-Ukrajnában a karácsonyi tűzszünet azon múlik, megszületik-e a békemegállapodás



-Milyen láncreakciót indítanak el ezek a folyamatok, erre kerestük a választ.