Közzétették a harmadik, ausztráliai magyar áldozat nevét is, Markovics Edit kárpátaljai származású volt

Egy harmadik magyar áldozata is van a Sydney-ben történt merényletnek. A 79 éves asszony Kárpátaljáról költözött Ausztráliába az 1960-as években. Közben az ausztrál rendőrség közölte, hogy az Iszlám Állam ideológiája és rémtettei motiválták a terroristákat, akik a Fülöp-szigeteken kaphattak kiképzést a helyi dzsihádistáktól. Közben új videók kerültek elő a merényletről. A nyugalom megzavarására alkalmas felvételek következnek.

Egy autó fedélzeti kamerája rögzítette, ahogy egy férfi lila ingben megtámadja az egyik fegyverest és mindketten a földre zuhannak. Mint kiderült, a járókelő a feleségével járt arra, amikor a két terrorista kiszállt az autójából. A házaspárt végül agyonlőtte a másik támadó, a két holttest egy másik videóban látható.