Orbán Viktor: Egy győzelem már a tarsolyban

Orbán Viktor elmondta, helyette a közös hitelfelvételről tárgyalnak majd holnap a csúcs-értekezleten. Ezt Magyarország elutasítja, mert ez ellentétes a magyar emberek érdekeivel. A kormányfő azt mondta, hogy Magyarország igyekszik majd szövetségeseket keresni ahhoz, hogy megakadályozzák az Uniós tagállamok hitelfelvételét Ukrajna számára.