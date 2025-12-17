NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Orbán Viktor: Egy győzelem már a tarsolyban

Egy győzelem már a tarsolyban. Így értékelte a miniszterelnök Brüsszelben, hogy az Európai Bizottság elnöke bejelentette: levették az Uniós csúcs napirendjéről a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának kérdését.

  Hírek
  1 órája
  1 órája
  HírTV
Orbán Viktor elmondta, helyette a közös hitelfelvételről tárgyalnak majd holnap a csúcs-értekezleten. Ezt Magyarország elutasítja, mert ez ellentétes a magyar emberek érdekeivel. A kormányfő azt mondta, hogy Magyarország igyekszik majd szövetségeseket keresni ahhoz, hogy megakadályozzák az Uniós tagállamok hitelfelvételét Ukrajna számára.

 

