Géppisztolyos rendőrök a puncsos bódék mellett: így retteg Európa Karácsonykor

Sötét fellegek gyülekeznek az ünnepek felett, ugyanis a terror fenyegetése idén is beárnyékolja a Karácsonyt. Európa-szerte feszült a hangulat, Bécs és a többi nagyváros fokozott biztonsági intézkedésekkel készül a védelemre. A hatóságok mindent megtesznek, hogy garantálják a biztonságát az ünnepi forgatagra érkező gyanútlan tömegeknek. Némethi Botond kollégánk az osztrák főváros szívéből jelentkezik, ahol döbbenetes látvány fogadja a látogatókat. A feldíszített fenyőfák tövében nemcsak ajándékok, hanem állig felfegyverzett rendőrök és masszív betonakadályok sorakoznak. Ez lett az új normális a kontinensen, ahol a békés adventi készülődést a folyamatos készültség és a szorongás váltotta fel. Nemcsak a szomszédban, hanem Németországban és Franciaországban is a legmagasabb szintű riasztás van érvényben a titkosszolgálati jelentések miatt.