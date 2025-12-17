Orbán Viktor: Magyarország nem fogja támogatni Oroszország befagyasztott devizatartalékának elvételét

Orbán Viktor: "Erre kaptam egy választ, amelyben az szerepel, hogy a nemzetközi jog minden eszközét felhasználva erőteljes válaszlépések lesznek, és ebben figyelembe fogják venni, hogy melyik tagállama az uniónak hogyan foglalt állást. Tehát mi magyarok levédtük magunkat, és világossá tettük, teszem most, hogy Magyarország nem fogja támogatni bármely ország, nem csak Oroszország, bármely ország befagyasztott devizatartalékának az elvételét. Ezt Magyarország soha semmilyen körülmények között nem fogja támogatni. Ráadásul van itt még egy leágazásos, de fontos kérdés, mert magyar devizatartalékot is őriznek ugyanott, ahol most ezt az oroszt. És, ha egyszer el lehet venni az oroszokét, mi van, ha egyszer eszükbe jut, hogy a magyarokét is elveszik?!"