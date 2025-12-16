Orvos a politikában: a Fidesz és a civilek is beálltak a pécsi szívprofesszor mögé

Egy nagyszabású egészségügyi fejlesztésből nőtte ki magát a Szívügyem Pécs mozgalom, amelynek vezetője, Cziráki Attila professzor most a politika színpadára léphet. A tét nem kicsi: Baranya egyik legfontosabb körzetében a 2026-os országgyűlési választás során indulhat a mandátumért. A cél közös: egy európai színvonalú szív- és érgyógyászati klinikát szeretnének létrehozni, amihez a kormányzat már 2 milliárd forint támogatást biztosított a kiviteli tervek elkészítésére. A professzort nemcsak a helyi Fidesz támogatja, hanem civilek jelöltjeként is megméretteti magát, miután ismert pécsi személyiségek kérték fel a feladatra.