Giorgia Meloni kiakadt: a bírók a terrorizmust bátorítják?

Hatalmas a felháborodás Rómában, miután az olasz bíróság döntése nyomán a hatóságok kénytelenek voltak szabadon engedni a torinói imám néven elhíresült férfit. Az ügyben Giorgia Meloni miniszterelnök is megszólalt, aki szerint a lépés a terrorizmus igazolását jelenti. Bár a kormány a kitoloncolás mellett érvelt a nemzetbiztonsági kockázat miatt, a jogászok megakadályozták ezt, arra hivatkozva, hogy a férfit üldözés érné hazájában. Az eset rávilágít arra, hogyan megy szembe az igazságszolgáltatás a kormányzati akarattal, miközben a Hamasz tetteit éltető vallási vezető ügye az egész olasz közéletet felkavarta.