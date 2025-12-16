Repülőinfó: Orbán Viktor levelet írt Putyinnak, megérkezett a válasz

Különleges helyszínen, a levegőben tartott sajtótájékoztatót Orbán Viktor, aki rendhagyó Repülőinfó keretében, Brüsszel felé tartva számolt be a legfrissebb diplomáciai fejleményekről. A miniszterelnök elárulta: levélben kért tájékoztatást az orosz elnök oldaláról arról, mi történik, ha az Unió hozzányúl a befagyasztott orosz vagyonhoz. A válasz nem késett: Moszkva közölte, hogy erőteljes válaszlépést adnak majd, de a közelgő EU-csúcs döntéseinél figyelik a tagállamok egyéni magatartását is.