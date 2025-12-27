Tíz évig ástak a metróépítők, de amit találtak, attól eldobod az agyad

Róma szívében végre megnyílt a várva várt Colosseum megálló. Ez az új metróállomás nem csupán egy közlekedési csomópont, hanem egy föld alatti múzeum is. Róma történelme itt szó szerint a lábunk előtt hever. A C metróvonal építése során feltárt kincsek most mindenki számára láthatóvá váltak. Az utazók ókori leletek, csodás kerámiák és mozaikok között sétálhatnak a peronra. A történelmi belváros alatt elterülő állomás lenyűgözte a magyar turistákat is. Gabi, a helyi lakos szerint felemelő érzés itt közlekedni. Miklós, a magyar zarándok úgy fogalmazott, a történelem leköltözött a metróba. Ez a fejlesztés végre összeköti a múltat a jelennel.