Orbán Viktor szerint Magyarország számára nem járható út a közös hitel Ukrajna finanszírozására

A kormányfő úgy fogalmazott: "ez lekerült a napirendről, utóvédharcok még lehetnek, de azt hiszem, hogy ennek vége. Újra kell kezdeni az áttekintését ennek az egész kérdésnek."

A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy amíg az uniós állam- és kormányfők Brüsszelbe utaztak az Európai Tanács ülésére, Strasbourgban súlyos döntés hoztak. Az Európai Parlament ugyanis megszavazta az orosz gázimport végleges leállítását. Ennek nyomán az Európai Unióban 2027 őszéig teljesen megszűnik a vezetékes orosz gáz használata.