Tizedik alkalommal nyitotta meg kapuit az adventi iparmű szalon

Karácsonyi dalok csendültek fel a Budai Vár szívében, a de la Motte Beer palotában. A szervezők célja, hogy a mai magyar iparművészet kiemelkedő alkotásai méltó helyet kapjanak Magyarország legikonikusabb, turisták által is kedvelt helyszínén.

A december 20-i hétvégén is várják ide azokat, akik értékálló, egyedi művészeti alkotásokkal szeretnék megörvendeztetni magukat, vagy szerettüket.