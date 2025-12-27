Újabb párizsi késelés: migráns mészárolt nőket, miközben a Tisza Párt Brüsszelnben megszavazta a paktumot

A legfrissebb párizsi késelés híre, melyben egy kiutasított mali migráns három nőt sebesített meg, sajnos már nem rázza meg a nyugati közvéleményt, de nekünk, magyaroknak, véres intő jel. Miközben a magyar kormány tűzzel-vassal küzd a biztonságunkért, addig a legfrissebb párizsi késelés híre, melyben egy mali migráns támadt nőkre, csupán ízelítő abból, amit a Tisza Párt szabadítana ránk egy harmincezres nagyjából Vác méretű migránsgettó felépítésével. Miközben Magyar Péter itthon békét hazudik, Brüsszelben a migrációs paktum támogatása révén éppen azt a káoszt importálná, amit a brüsszeli gazdák utasítása diktál. Ez nem más, mint egy aljas átverés a választókkal szemben, hiszen a tervezett 30 ezres, városnyi táborral a nyugati erőszakot és a bűnözést hoznák közvetlenül a nyakunkra. A fanatizált hívek elől persze elhallgatják, hogy a brüsszeli gombnyomogatás ára a magyar nők és családok biztonsága lesz.

Döbbenetes látni azt a cinizmust, amivel Magyar Péter lavírozik a valóság és a brüsszeli elvárások között.

Pontosan tisztában van vele, hogy a magyar emberek többsége nem kér a franciaországi állapotokból, ahol lassan már az utcára lépni is orosz rulett. Mégis, a hatalomvágytól vezérelve inkább eladja a biztonságunkat egy vállveregetésért, támogatásért cserébe Manfred Weberéktől. Itthon persze megy a terelés, a trükközés, a "nem is úgy gondoltuk" maszatolás, de a gombnyomás ténye makacs dolog. A kormány az egyetlen gát a migránsáradat előtt, míg a Tisza Párt lenne a zsilip, amit az első adandó alkalommal kinyitnának, hogy a nyakunkba zúduljon mindaz, amitől Nyugat-Európa már fuldoklik.