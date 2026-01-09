A bűncselekmények 60 %-át migránsok követik el Olaszországban

Migránsok által elkövetett súlyos bűncselekményekkel, gyilkossággal és utcai rablással kezdődött az idei év Olaszországban. A bűnügyi statisztikák szerint a lopások, rablások, és utcai bűncselekmények száma tavaly nőtt az előző évhez képest. A kormánypárti Liga szerint egyértelmű az összefüggés a bűnözés növekedése és a migráció között.

János Dalma tudósított Rómából.

Egy 53 éves tunéziai származású férfit tartóztattak le Bergamóban, akit egy egyiptomi férfi brutális meggyilkolásával vádolnak az olasz hatóságok. A 43 éves egyiptomi férfi holttestét az úttesten találták meg. A tettest a helyszíni videófelvételek és az áldozat telefonjának átvizsgálása után találták meg. Milánóban is folytatódtak a migránsbandák fosztogatásai. Négy marokkói fiatal paprikaspray-vel támadott meg utcai járókelőket és elrabolta az értéktárgyaikat. Két áldozatukat hátulról támadták meg, a földre lökték és megrugdosták őket.

A banda tagjai 20 év körüliek voltak. Az áldozatokat kórházba szállították. Rómában két éjszakai szupermarketbe törtek be afrikai migránsok. Nemcsak a berendezésben okoztak károkat, hanem a tulajdonosokat is megsebesítették. A sajtó arról is beszámol, hogy a hatóságok egy 25 éves tunéziai férfit is letartóztattak, aki 20 perc leforgása alatt négy boltot fosztott ki Genovában. Sőt össze akart verekedni a helyszínre érkező rendőrökkel. Mint kiderült, ez a tunéziai fosztogató korábban is már követett el bűncselekményeket Olaszországban.