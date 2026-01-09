NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
A bűncselekmények 60 %-át migránsok követik el Olaszországban

Migránsok által elkövetett súlyos bűncselekményekkel, gyilkossággal és utcai rablással kezdődött az idei év Olaszországban.

Migránsok által elkövetett súlyos bűncselekményekkel, gyilkossággal és utcai rablással kezdődött az idei év Olaszországban. A bűnügyi statisztikák szerint a lopások, rablások, és utcai bűncselekmények száma tavaly nőtt az előző évhez képest. A kormánypárti Liga szerint egyértelmű az összefüggés a bűnözés növekedése és a migráció között.

János Dalma tudósított Rómából.

Egy 53 éves tunéziai származású férfit tartóztattak le Bergamóban, akit egy egyiptomi férfi brutális meggyilkolásával vádolnak az olasz hatóságok. A 43 éves egyiptomi férfi holttestét az úttesten találták meg. A tettest a helyszíni videófelvételek és az áldozat telefonjának átvizsgálása után találták meg. Milánóban is folytatódtak a migránsbandák fosztogatásai. Négy marokkói fiatal paprikaspray-vel támadott meg utcai járókelőket és elrabolta az értéktárgyaikat. Két áldozatukat hátulról támadták meg, a földre lökték és megrugdosták őket. 

A banda tagjai 20 év körüliek voltak. Az áldozatokat kórházba szállították. Rómában két éjszakai szupermarketbe törtek be afrikai migránsok. Nemcsak a berendezésben okoztak károkat, hanem a tulajdonosokat is megsebesítették. A sajtó arról is beszámol, hogy a hatóságok egy 25 éves tunéziai férfit is letartóztattak, aki 20 perc leforgása alatt négy boltot fosztott ki Genovában. Sőt össze akart verekedni a helyszínre érkező rendőrökkel. Mint kiderült, ez a tunéziai fosztogató korábban is már követett el bűncselekményeket Olaszországban.

 

