Közös hadgyakorlatra készülnek az európai vezetők Grönlandon. Az Arctic Endurance nevű akció célja a Dániához tartozó sziget biztonságának megerősítése. Dánián kívül, Franciaországból, Norvégiából és Svédországból, Németországból és Nagy-Britanniából is érkeztek katonák a szigetre. Donald Trump ugyanakkor hangsúlyozta, az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra, és a NATO-ból való kivonulást is mérlegelheti, ha a szövetségesek nem támogatják elképzeléseit.

A dán külügyminiszter ugyanakkor leszögezte, a Dán Királyság területi integritását és a grönlandi nép önrendelkezési jogát muszáj tiszteletben tartaniuk. A nagy európai hatalmak vezetői ugyanakkor már korábban is hangsúlyozták, Grönland a grönlandiaké, ezért csatlakoztak a közös katonai gyakorlathoz.

A grönlandi konfliktus abszurditását jelzi az Európai Unió külügyi főképviselőjének egy mondata, amelyet két európai parlamenti képviselő is megerősített. Úgy tudni, hogy Kaja Kallas zárt körben azt mondta: a világ bajai alapján itt az ideje, hogy elkezdjünk inni.