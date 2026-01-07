Amerikai csapatokat állomásoztatnának Ukrajnában?

A tartalomból:

Nagy-Britannia és Franciaország aláírta a szándéknyilatkozatot, miszerint békemegállapodás esetén csapatokat telepítenek Ukrajnába.

Párizsban részt vett Volodimir Zelenszkij és az amerikai küldöttek is. Zelenszkij a nyilatkozatot "nagyon konkrétnak" nevezte, és előrelépést jelent a béketárgyalások terén, de ragaszkodott ahhoz, hogy egyes kérdések, köztük a felülvizsgált 20 pontos béketerv és a terület, továbbra is "nyitva maradnak".

A Bloomberg szerint amerikai csapatok is állomásozhatnak majd Ukrajnában, a békekötést követően.

Donald Trump bejelentette, hogy Venezuela ideiglenes kormánya 30-50 millió hordó „kiváló minőségű” olajat fog „átadni” az Egyesült Államoknak.

Az amerikai külügyminiszter hétfői, zárt körű tájékoztatóján közölte a törvényhozókkal, hogy a kormányzat Grönlanddal kapcsolatos fenyegető retorikája nem egy közelgő invázió előkészítése, hanem továbbra is a sziget Dániától való megvásárlását szolgálja – írta meg a Wall Street Journal.