Amerikai csapatokat állomásoztatnának Ukrajnában?

Az adás vendége Kertész Dávid, a Pesti Srácok újságírója, Vukics Ferenc katonai szakértő és Stier Gábor a Moszkvatér.com főszerkesztője volt.

Nagy-Britannia és Franciaország aláírta a szándéknyilatkozatot, miszerint békemegállapodás esetén csapatokat telepítenek Ukrajnába. 

Párizsban részt vett Volodimir Zelenszkij és az amerikai küldöttek is. Zelenszkij a nyilatkozatot "nagyon konkrétnak" nevezte, és előrelépést jelent a béketárgyalások terén, de ragaszkodott ahhoz, hogy egyes kérdések, köztük a felülvizsgált 20 pontos béketerv és a terület, továbbra is "nyitva maradnak".

A Bloomberg szerint amerikai csapatok is állomásozhatnak majd Ukrajnában, a békekötést követően. 

Donald Trump bejelentette, hogy Venezuela ideiglenes kormánya 30-50 millió hordó „kiváló minőségű” olajat fog „átadni” az Egyesült Államoknak.

Az amerikai külügyminiszter hétfői, zárt körű tájékoztatóján közölte a törvényhozókkal, hogy a kormányzat Grönlanddal kapcsolatos fenyegető retorikája nem egy közelgő invázió előkészítése, hanem továbbra is a sziget Dániától való megvásárlását szolgálja – írta meg a Wall Street Journal.

 

 

