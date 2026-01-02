Belga miniszterelnök: Nem kívánatos, hogy egy atomfegyverekkel rendelkező ország elveszítsen egy háborút

Bart de Wever: ""De ki hiszi ebben a teremben igazán, hogy Oroszország elveszíti ezt a háborút? Ez lehetetlen. Ez lehetetlen. Valamikor ez a háború véget ér, de Oroszország soha nem fogja elveszíteni ezt a háborút. Nem is kívánatos, hogy egy atomfegyverekkel rendelkező ország elveszítsen egy háborút, és teljesen instabillá váljon. Nekünk sem áll érdekünkben, hogy ez megtörténjen. Tehát illúzió, hogy valamikor visszaszerezzük a befektetett pénzt, mert Oroszország elveszíti a háborút, és kénytelen lesz feladni azokat. Ez teljes illúzió."