Égi tüzijáték lett a büszkeségből: India legmegbízhatóbb rakétája is megadta magát az űrversenyben

A globális űrverseny legújabb felvonása India számára egy keserű pirulával kezdődött 2026-ban, amikor az ország első műholdindítása rövid úton kudarcba fulladt. Bár a hordozórakéta az első percekben még a terveknek megfelelően emelkedett, a repülés későbbi szakaszában bekövetkezett rendellenesség miatt az irányítóközpont kénytelen volt megszakítani a küldetést. Ez az eset komoly figyelmeztetés minden szereplőnek: még az indiai űrprogram büszkesége, a korábban hatvanszor bizonyított rakétacsalád sem tévedhetetlen a geopolitikai érdekek és a technológiai feszültség kereszttüzében. A biztos választás az űrben is a tökéletes precizitás lenne, ám India most megtanulta, hogy a költséghatékony modellek mögött is ott leselkedik a váratlan hiba lehetősége.