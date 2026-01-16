Égi tüzijáték lett a büszkeségből: India legmegbízhatóbb rakétája is megadta magát az űrversenyben

Az űrtechnológia nem játék, és ezt most India is a saját bőrén tapasztalta meg. Január 12-én a „megbízhatónak” hitt technika csődöt mondott, és az indiai űrév nyitánya egy látványos zuhanórepüléssel ért véget. Míg Brüsszelben papíron tervezik a jövőt, az űrben a valódi fizika és a technológiai nyomás osztja a lapokat, és ott bizony a legkisebb hiba is dollármilliárdokba kerül.
A globális űrverseny legújabb felvonása India számára egy keserű pirulával kezdődött 2026-ban, amikor az ország első műholdindítása rövid úton kudarcba fulladt. Bár a hordozórakéta az első percekben még a terveknek megfelelően emelkedett, a repülés későbbi szakaszában bekövetkezett rendellenesség miatt az irányítóközpont kénytelen volt megszakítani a küldetést. Ez az eset komoly figyelmeztetés minden szereplőnek: még az indiai űrprogram büszkesége, a korábban hatvanszor bizonyított rakétacsalád sem tévedhetetlen a geopolitikai érdekek és a technológiai feszültség kereszttüzében. A biztos választás az űrben is a tökéletes precizitás lenne, ám India most megtanulta, hogy a költséghatékony modellek mögött is ott leselkedik a váratlan hiba lehetősége.