Nagyszabású drónvédelemmel készülnek a FIFA-világbajnokságra

Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma a héten jelentette be, hogy 115 millió dollárt fordít a drónellenes intézkedésekre. A cél kettős. Biztosítani a 2026-os FIFA világbajnokság zavartalan lebonyolítását, valamint megerősíteni az ország védelmét az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulójához kapcsolódó nagyszabású rendezvények idején.

A világbajnokság komoly próbatétel lesz az amerikai kormány számára. A torna idejére több mint egymillió külföldi utazó érkezhet az országba, miközben a mérkőzéseket világszerte milliárdok követik majd. A biztonság kérdése a közelgő eseményre nemcsak nemzeti, hanem nemzetközi presztízskérdéssé is válik, különösen Donald Trump amerikai elnök azon ígérete fényében, hogy hivatalba lépését követően megerősítette az Egyesült Államok belső védelmének biztosítását.

A döntés hátterében az is áll, hogy a drónfenyegetés az elmúlt években új dimenziót kapott. Az ukrajnai háború világosan megmutatta, milyen pusztító hatással lehetnek az olcsón beszerezhető, akár házilag átalakított eszközök. Emellett az utóbbi időszakban amerikai és európai repülőterek közelében történt drónincidensek is rávilágítottak arra, hogy a polgári légtér védelme egyre összetettebb feladat.

A drónok jelentette kockázat mára megkerülhetetlenné vált. A 2026-os világbajnokság így nemcsak sporttörténeti esemény lesz, hanem egyúttal a modern biztonságtechnológia egyik legnagyobb próbatétele is, a földön és a levegőben egyaránt.

