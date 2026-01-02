Nincs magyar érintettje a svájci síparadicsomban történt tűzesetnek

A tragédiában legalább 47 ember életét vesztette. A szemtanúk szerint pezsgőspalackokba helyezett csillagszórók gyújtották fel a mennyezet hangszigetelését. A mentők azt közölték: az áldozatok száma még nőni fog, mert még folyik az azonosítás. Az ország elnöke pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő időszak a hozzátartozók számár is pokolian nehéz lesz.

Wallis kanton főügyésze arról beszélt: megvizsgálják, hogy a bárban a hangszigetelő habszivacsot előírásszerűen helyezték-e fel a mennyezetre. Arról pedig később döntenek, hogy indul e bűntetőeljárás.

A tragédiának svájci, francia, szerb, bosnyák, belga, portugál és olasz érintettje is van. Az olaszországi Lombardia régió szociális ügyekért felelős tanácsosa bejelentette, hogy négy állampolgárukat át fogják szállítani a milánói Niguarda kórházba. Guido Bertolaso hozzátette, az átszállításra váró további három sérült közül ketten a Lausanne-ban vannak, egy másik pedig a genfi kórházból érkezik. Az olasz külügyminiszter, Antonio Tajani felszólította a hatóságokat, hogy tisztázzák a tragédia körülményeit.