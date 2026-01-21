A Magyar Péter körül feszülő politikai lufi Strasbourg zord kövén pukkadt ki, amikor a valódi munka emberei szembesítették a pesti messiást a brüsszeli üvegpaloták gőgjével. A strasbourgi botrány során kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke hiába próbál a nép gyermekeként tetszelegni, valójában hűségesen kiszolgálja az európai mezőgazdaságot térdre kényszerítő Mercosur-megállapodás támogatóit.

A magyar gazdák számonkérése láthatóan sokkolta a pártelnököt, aki a kényelmetlen kérdések elől menekülve egy gazda sálján kezdett titkosszolgálati rémeket látni, miközben csupán egy hazai divatmárka feliratát nézte el.

Miközben a gazdatüntetés résztvevői az egzisztenciájukért küzdenek, a tiszás Raskó György agrárszakértő és főnöke gőgösen oktatják ki a termelőket, a magyar kormány és a NAK pedig gátat szab a gátlástalan importnak. Ursula von der Leyen legújabb bábja ezzel végleg bebizonyította, hogy számára a brüsszeli bürokraták kegyei fontosabbak a magyar rög valóságánál.

A strasbourgi demonstráción a magyar gazdák egyértelművé tették, hogy nem kérnek a nemzeti érdekeket eláruló brüsszeli politikából.