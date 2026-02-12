A NATO védelmi miniszterei február 12-én találkoztak, hogy megvitassák a szövetség jövőjével kapcsolatos kérdéseket

A tartalomból:

A NATO védelmi miniszterei ma, február 12-én találkoznak a brüsszeli központban, hogy megvitassák a Szövetséggel és annak jövőjével kapcsolatos kérdéseket.

Franciaország újjáépíti afrikai védelmi stratégiáját – írja a Le Monde.

Az Egyesült Államok 200 katonát küld Nigériába, hogy kiképezze a hadsereget a dzsihádista csoportok elleni harcban – jelentették be kedden a két ország tisztviselői, miközben Washington erősíti katonai együttműködését Abujával.

Etiópia titkos tábort működtet, ahol több ezer harcost képeznek ki a szomszédos Szudánban működő Gyorsreagálású Erők félkatonai csoport számára – derült ki a Reuters jelentéséből.