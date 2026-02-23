A szlovák miniszterelnök hétfőn leállíthatja az Ukrajnába irányuló áramellátást

Robert Fico: "Holnap felkeresem az állami tulajdonú áramszolgáltatót, a SEPS-t, és megkérem, hogy állítsa le az Ukrajnába irányuló vészhelyzeti áramszállítást. Ha az ukrán elnök azt mondja, hogy vásároljunk gázt és olajat máshol, ne Oroszországban, jogunk van reagálni - még akkor is, ha ez így nehezebb, drágább, és sok pénzt is veszítünk vele. Szlovákia nem banánköztársaság, amely azonnal megtesz mindent, amit Brüsszel, Kijev, Washington vagy Moszkva akar."