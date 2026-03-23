Egyre többen érkeznek Törökország keleti térségébe

Az amerikai–izraeli–iráni konfliktus egyre több embert ér el a frontvonalaktól távol is. Kelet-Törökországba napok óta folyamatosan érkeznek azok, akik elhagyták Iránt –van, aki a bombázások elől menekül, más a bizonytalanság elől indul útnak. Sokan hosszú napok óta úton vannak, és nem tudják, mit hoz a holnap.
Egy távoli hegyi határátkelő Kelet-Törökországban: hóval borított dombok között érkeznek a háború elől menekülők Irán felől – fáradtan, kimerülten, sokszor napok óta úton. Vonattal, autóval, gyalog. A legtöbben csak egy kis bőröndöt hoztak, és egy telefont, amely gyakran már nem működik.