Egyre többen érkeznek Törökország keleti térségébe

Az amerikai–izraeli–iráni konfliktus egyre több embert ér el a frontvonalaktól távol is. Kelet-Törökországba napok óta folyamatosan érkeznek azok, akik elhagyták Iránt –van, aki a bombázások elől menekül, más a bizonytalanság elől indul útnak. Sokan hosszú napok óta úton vannak, és nem tudják, mit hoz a holnap.