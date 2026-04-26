Eldőlt: német hadihajó indul a Hormuzi-szoroshoz

Brüsszeli jelentések szerint több uniós tagállam, köztük Franciaország és Olaszország is kész katonai kapacitásokkal csatlakozni egy nemzetközi koalícióhoz a közel-keleti stabilitás fenntartása érdekében. A tervek szerint Németország a napokban a térségbe vezényli a Fulda nevű hadihajó egységét, hogy segítse az aknamentesítést a stratégiai fontosságú Hormuzi-szoros vizein. A beavatkozásra azért van szükség, mert a tengeri útvonal ellehetetlenülése miatt az egekbe szökött az olaj ára, ami közvetlen veszélyt jelent az Európai Unió energiaellátására és gazdasági stabilitására.

Németh Andrea, a HírTV tudósítója jelenti Brüsszelből.