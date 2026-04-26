Így lett Vitézy Dávid a Tisza Párt miniszterjelöltje

A bejelentés nemcsak a közvéleményt, hanem a politikai paletta minden oldalát felbolydította, hiszen egy olyan szövetség körvonalazódik, amely korábban elképzelhetetlennek tűnt. Míg Vitézy Dávid megtiszteltetésnek nevezte a felkérést és az elmúlt időszak budapesti szakmai együttműködésével magyarázta a közeledést, a kormánypártok azonnal „bosszúkoalíciót” vizionáltak.

A Tisza Párt elnöke korábban hangoztatott alapelveivel is szembement a döntéssel, hiszen korábban többször leszögezte: kormányában nem kaphatnak helyet olyanok, akik az elmúlt húsz évben magas politikai tisztséget viseltek, vagy az Orbán-kormány államtitkárai voltak.

Vitézy Dávid esetében mindkét feltétel fennáll, hiszen 2022-ben közlekedési államtitkárként szolgált. A miniszterjelölt szerint azonban a politika természetes velejárója a vélemények változása, és úgy véli, a fővárosi közgyűlésben végzett közös munka során Magyar Péter is belátta, hogy szakmai elképzeléseik egy irányba mutatnak. Vitézy hangsúlyozta: számára nem az elvek feladását, hanem a szakmai programja melletti kitartást jelenti a felkérés elfogadása, így nem érzi úgy, hogy cserben hagyná korábbi szavazóit.